Бывший игрок НБА Терренс Уильямс приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс получил 10 лет тюремного заключения за участие в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и краже личных данных.
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