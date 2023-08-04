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Бывший игрок НБА Терренс Уильямс приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс получил 10 лет тюремного заключения за участие в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и краже личных данных.

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