35 тысяч площадок и 90 стран: Россия проводит 'Диктант Победы'

В пятницу стартует международная акция "Диктант Победы" от "Единой России". На 35 тысячах площадок по всей России и в 90 странах участники ответят на вопросы о Великой Отечественной войне и Специальной военной операции.
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