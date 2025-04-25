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Царьград

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35 тысяч площадок и 90 стран: Россия проводит 'Диктант Победы'

35 тысяч площадок и 90 стран: Россия проводит 'Диктант Победы'

В пятницу стартует международная акция "Диктант Победы" от "Единой России". На 35 тысячах площадок по всей России и в 90 странах участники ответят на вопросы о Великой Отечественной войне и Специальной военной операции.

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