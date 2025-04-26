Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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  • Гарий Щерба
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Дневные удары по объектам на Украине становятся такими же традиционными, как и ночные

Дневные удары по объектам на Украине становятся такими же традиционными, как и ночные

После завершения очередной серии ночных атак, приблизительно в 08:00 мск 26 апреля российские «Герани» нанесли удары по целям в Харькове, после чего в городе были зафиксированы мощные пожары после прилетов.

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