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Бабиков о популярности биатлона: «Мы недостаточно работаем в плане медиа. Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о популярности биатлона. – Не чувствуешь спада популярности у нашего биатлона? – Сейчас замечаю это.

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