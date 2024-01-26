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Соединённые Штаты одобрили поставку Израилю новых самолётов, вертолётов и других вооружений

Соединённые Штаты одобрили поставку Израилю новых самолётов, вертолётов и других вооружений

Соединенные Штаты и Израиль заключили ряд сделок в области поставки вооружений. Согласно предварительным данным, Вашингтон одобрил поставку Тель-Авиву новых самолетов, вертолетов и других вооружений.

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