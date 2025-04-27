В Усадьбе Сукачева открылась выставка минералов в виде яиц

В иркутской Усадьбе В.П. Сукачева открыта выставка декоративно-прикладного искусства «Добрый знак Возрождения», представляющая более ста яиц из минералов и горных пород Сибири из коллекции Александра Смирнова, сообщили в пресс-службе музея.