В Усадьбе Сукачева открылась выставка минералов в виде яиц

В иркутской Усадьбе В.П. Сукачева открыта выставка декоративно-прикладного искусства «Добрый знак Возрождения», представляющая более ста яиц из минералов и горных пород Сибири из коллекции Александра Смирнова, сообщили в пресс-службе музея.
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