Суд не стал снимать запрет с дочки OMV о разбирательствах с «Газпром экспортом» за рубежом

Речь о компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о запрете австрийской компании OMV Exploration & Production продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» за рубежом.
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