Берущим на передержку собак россиянам дали необходимые рекомендации

Временные хозяева собак должны понимать всю ответственность, которая на них возлагается. Некоторые рекомендации людям, берущим на передержку животных, дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Временные хозяева собак должны понимать всю ответственность, которая на них возлагается. Некоторые рекомендации людям, берущим на передержку животных, дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Свежие комментарии