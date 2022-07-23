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Берущим на передержку собак россиянам дали необходимые рекомендации

Берущим на передержку собак россиянам дали необходимые рекомендации

Временные хозяева собак должны понимать всю ответственность, которая на них возлагается.  Некоторые рекомендации людям, берущим на передержку животных, дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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