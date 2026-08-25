Урал без тормозов въехал в стоящие автомобили на трассе в Иркутской области

Водитель "Урала" нажал на педаль тормоза, но она не сработала. Из-за встречного потока избежать столкновения он не смог и врезался в автомобили, ожидавшие проезда по реверсивному участку из-за ремонтных работ.
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