Дугин: Птуин мастерски использует ситуацию

М ММ Птуин- это персонаж Звездных войн?? А что, Темнейшим его уже называли, теперь Птуин, а может Пту Ин? Забавляет, когда писатель настолько НЕ ЧИТАТЕЛЬ!

алекс кузь Русским необходимо немножко пожить достойно 50 или 100 лет , с достатком не менее 80000 руб на человека в месяц. Остальное люди сами приведут в порядок.