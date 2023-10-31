Позиция Путина в отношении событий в Палестине очень выверенная. Он против жестких действий Израиля и, скорее, на стороне палестинцев.
Дугин: Птуин мастерски использует ситуацию
Комментарии
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М
ММ
Птуин- это персонаж Звездных войн?? А что, Темнейшим его уже называли, теперь Птуин, а может Пту Ин? Забавляет, когда писатель настолько НЕ ЧИТАТЕЛЬ!
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2 д.
алекс кузь
Русским необходимо немножко пожить достойно 50 или 100 лет , с достатком не менее 80000 руб на человека в месяц. Остальное люди сами приведут в порядок.
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2 д.
ВТ
Василий Топчий
Да вы батенька великий мечтатель и весёлый жизнелюб ( оптимист).
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2 д.
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