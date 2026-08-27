Журналисты Stars and Stripes обвинили Пентагон в нарушении прав на свободу слова

Журналисты Эрик Славин, Лара Корте и Макс Ледерер, которые были уволены из газеты Stars and Stripes, подали иск в окружной суд Вашингтона на Пентагон, обвинив ведомство в нарушении их прав на свободу слова.
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