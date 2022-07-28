От личное мнение

471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    "О сколько нам открытий чудных /Готовят просвещенья дух /И опыт, сын ошибок трудных, /И гений, парадоксов друг,/ И сл...Древнее захоронен...
  • Владимир
    склад боеприпасов ВСУ в ДНР?Российские войска...
  • Иван Иваныч Иванов
    А, если старичелла потеряет работу на ТV - Игра на миллион, это будет не очень... Надо было пока пёрло какой-нибудь б...Лена Миро назвала...

В ЛНР сообщили о бегстве подразделений ВСУ с позиций у поселка Нагорное

В ЛНР сообщили о бегстве подразделений ВСУ с позиций у поселка Нагорное

Федеральное агентство новостей Огромные потери вынуждают украинских военных оставлять свои позиции в северной части Донецкой Народной Республики, где союзные войска ведут активное наступление, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх