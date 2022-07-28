В ЛНР сообщили о бегстве подразделений ВСУ с позиций у поселка Нагорное

Федеральное агентство новостей Огромные потери вынуждают украинских военных оставлять свои позиции в северной части Донецкой Народной Республики, где союзные войска ведут активное наступление, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Федеральное агентство новостей Огромные потери вынуждают украинских военных оставлять свои позиции в северной части Донецкой Народной Республики, где союзные войска ведут активное наступление, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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