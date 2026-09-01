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Царьград

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Мэрия Москвы обновила игровые и спортивные площадки в Зеленограде

Мэрия Москвы обновила игровые и спортивные площадки в Зеленограде

В Зеленоградском округе Москвы обновлено общественное пространство с игровыми и спортивными зонами. По инициативе жителей заменено покрытие на площадках, установлены новые комплексы и воркаут-зона, отремонтированы дорожки и тротуары.

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