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Дмитрий Чернышенко поздравил победителей Международной олимпиады по финансовой безопасности

Дмитрий Чернышенко поздравил победителей Международной олимпиады по финансовой безопасности

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и вручил награды победителям и призерам в номинации «Информационная безопасность».

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