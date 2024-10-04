Дмитрий Чернышенко поздравил победителей Международной олимпиады по финансовой безопасности

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и вручил награды победителям и призерам в номинации «Информационная безопасность».
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