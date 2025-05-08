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Царьград

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Проведенные в Иерусалиме раскопки доказали захоронение Иисуса

Проведенные в Иерусалиме раскопки доказали захоронение Иисуса

Ученые из римского Университета Сапиенца обнаружили новые доказательства того, что Иисуса Христоса похоронили на территории храма Гроба Господня в Иерусалиме.

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