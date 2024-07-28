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Олимпиада-2024. Футбол (женщины). Бразилия сыграет с Японией, США против Германии, Франция встретится с Канадой

Олимпиада-2024. Футбол (женщины). Бразилия сыграет с Японией, США против Германии, Франция встретится с Канадой

Во 2-м туре Бразилия встретится с Японией, Испания сыграет с Нигерией, Германия – с США, Франция примет Канаду.

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