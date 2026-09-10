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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на набережную в Сочи

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на набережную в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки вражеских безэкипажных катеров на набережную в Сочи.

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