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На Западе ожидают масштабного наступления ВС РФ в сторону Днепра

На Западе ожидают масштабного наступления ВС РФ в сторону Днепра

Российские войска безостановочно атакуют позиции украинских сил на Донбассе. Штурмовые подразделения ВС РФ уже находятся рядом с такими городами как Покровск, Мирноград, Селидово и Курахово, продолжая теснить формирования ВСУ.

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