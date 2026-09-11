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Удары по Киеву и Одессе после атаки БПЛА на юг России были похожи на дождь из ракет

Удары по Киеву и Одессе после атаки БПЛА на юг России были похожи на дождь из ракет

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, портовой инфраструктуре и логистическим центрам Украины на фоне одной из крупнейших атак беспилотников на российские регионы.

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