Медведев: нацистский режим на Украине пытается создать «грязную бомбу»

Киевский режим всё же пытается создать «грязную бомбу», для этого у него есть все возможности, поэтому «часики тикают», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя недавние сообщения о ядерном оружии, поступающие из Киева.
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