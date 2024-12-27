Baojun Xiangjing длиной более 5 метров дебютирует в Китае

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ 26 декабря был официально представлен флагманский седан Baojun, ориентированный на семейную аудиторию, получивший название «Baojun Xiangjing» и официально стартующий в первой половине 2025 года.