Baojun Xiangjing длиной более 5 метров дебютирует в Китае

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ 26 декабря был официально представлен флагманский седан Baojun, ориентированный на семейную аудиторию, получивший название «Baojun Xiangjing» и официально стартующий в первой половине 2025 года.
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