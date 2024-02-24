Скончался глава Верховного суда Вячеслав Лебедев

Умер глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он скочался сегодня, 24 февраля в возрасте 80 лет. Он значительно способствовал развитию российского законодательства, заявил телеканалу «360» депутат Госдумы Юрий Синельщиков.
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