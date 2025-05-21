Пентагон открыл новое расследование вывода американских войск из Афганистана

Global Look Press/Lcpl. Nicholas Guevara/U.S. Mari Пентагон начал новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена, сообщил глава оборонного ведомства США Пит Хегсет.
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