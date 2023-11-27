Добрый Мир
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Добрый Мир

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Новый русский "Уравнитель" готовится ловить технику НАТО. Шансы уцелеть – нулевые

Новый русский "Уравнитель" готовится ловить технику НАТО. Шансы уцелеть – нулевые

16K прочитали Недавно у России появилось совсем новое оружие, созданное на базе прежних разработок.

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Комментарии
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Лев Добрый
Это уже Великий Уравнитель, двух мнений не должно быть!😎👍🤠👈
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