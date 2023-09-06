Александр Проханов: Война — то время, когда следует думать о времени, что станет послевоенным

Выйдешь из дома — посмотри в небо, не летит ли беспилотник. Не ошибись, приняв за беспилотник ворону, и не обольщайся, видя над собой пролетевшую ворону, она может оказаться беспилотником.
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