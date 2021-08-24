Мир в котором мы живёмПолитикаУговоры кончились. Россия наконец-то объявила войну всей украинской элите Россия долго запрягает, но уж если берётся за санкционные списки, то мастерит их так, что не остаётся живого места.Вернуться к статье2917НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийИ ЧТО ЭТО НАМ ДАСТ ?Геннадий БережновЭто называться борьбой пуховыми подушками!Иван Татариновпрям "офигенная" новость! ща вся сраина за пару недель загнется, ага..ВВВладимир ВитковскийНадо стараться...Виктор ГоршковНельзя хвалиться,что долго запрягаем,не те времена. Реагировать надо вдумчиво,но быстро и жестко. Тогда США будет побаиваться вводить против нас санкции. Они обнаглели так,что дальше некуда, а мы все запрягаем,как с похмелья и думаем как "опохмелиться",а не о том какие меры действия нанести и желательно упреждающе. Чиновники - проснитесь или уходите.Галина Чернышособенно понравилось заглавие статьи,я уже подумала что введены более значительные санкции в экономике,а это..... мертвому припарка.ПавелНу ведь кто то лоббирует связи и экономические и политические украинских русофобов? Кто то из наших зарабатывает на этом? Поэтому и буксуемЛСЛидия СанниковаТам не только сраную "элиту" дожимать, но и хохложидофашистов. За их преступления против людей.ВТВладимир ТихомировВойны не надо! Достаточно ПЕРЕЛОВИТЬИ ПЕРЕСАЖАТЬ ЭЛИТУ. Армейскую ...в превую очеред. А ...ПРОСТАКИ разбегутся САМИ!!!ВВВладимир ВитковскийУтилизировать?Николай ТитовТакое ощущение, что в нашей стране у Руководства, правая рука понятие не имеет, что делает левая. С одной стороны заголовок этого поста: "Уговоры кончились. Россия наконец-то объявила войну всей украинской элите", а с другой - Россия отправляет сегодня в Афганистан 4 самолета, для эвакуации ..... в том числе и граждан Украины.ТОТерехов Олегправильно нехрена их эвакуировать. Потом всеравно будут на всех углах гавкать что Россиия их чуть ли не угробила. Козлы одним словом неблагодарные!туся петроваПока Медвечука (кума Путина) не арестовали на Украине ,,,наши спали 30 лет !!!Крым пришел ,и Домбасс нужно брать --все равно будут санкции всегда,,,а так хоть оптом !!!slava biryukoffЯ даже больше скажу - КРАЙНЕ МЕДЛЕННО запрягаем!!! Основные ответки надо просчитывать ЗАРАНЕЕ,а затем дополнять нюансами по ходу событий!!! По-моему,кое-кто недорабатывает!!!Татьяна Пономарева (Чушенкова)Пока буржуи рулят, ничего не будет. Они состояния себе сколачивают, а все остальное - только чтобы нам голову морочить. И ведь так во всем. Это касается не только Украины. Нет веры нынешней власти, она только деньги любит, и больше ничего. А за деньги на все готова.НадеждаСлишком много в наших структурах власти скрытых украинских лоббистов, внедрившихся туда много лет и даже десятилетий назад, гадящих исподтишка и поддерживающих фашиствующих небратьев(Анатолий ЗиновьевСлава Богу, что наконец то Россия начала стирать плевки и отдавать их тем кто их посылает, вообще это надо было бы уже сделать давно, нельзя все время только уговаривать таких наглых и бессовестных людей. У таких обормотов ни совести, ни чести, ни стыда, ни порядочности и призывать их к совести бессмысленно, так как у них никогда ее и не было. Так как они и научились жить совестью Запада.Олег РудьА что за санкции: они бывают разные!Валентина ВолковаЧто-то много одинаковых фамилий что украинской,что российской элиты. Это говорит о чём-нибудь,как думаете?ВЛАДИМИР ЛАПИНкакие санкции, очередное соплежуйство, только делами можно добиться хоть что то, а так......, посылаем туда доброго духа бен зина, соляр маляр, а они на танках и бтрчиках гоняют, русских в ДНР и ЛНР расстреливают. Вот тут и РУССКАЯ народная поговорка к делу, как раз про нынешних буржуёв их мать!! КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА!!! Щас мне замечания посыпяться, мы ничего не посылаем....., а нефть батьке гоним, а он со своих НПЗ и в усраину и продаёт.Михаил ФедюшинКакая элита?!!!!! Усранцы!!! Хохляцкие бандюки! Возитесь с бандой вонючих недоносков! Порошенко и вся свора,давно должна сидеть за преступления! И Зеленский ,такая же тупорылая гнида.ВВВладимир ВитковскийСидеть- это счастье для этой мразоты !!!Станислав РакитинА нашим правителям надо понять: "Чем больше спишь, тем дольше и мучительней будешь разгребать дерьмо, а ведь может дойти и до крови". Только вот бы ещё с гастарбайтерами не дать слабину. Они уже наглеют. Пускать их сюда как иностранцев после получения визы . Их уже 2 миллиона, а это сила - замучаешься потом с ними!.ВЛАДИМИР ЛАПИНтак харант их похоже для этого в Россию и зовёт.....НСНина СинельниковаУ гаранта по конституции впереди еще много времени, так что разберется со всеми проблемами не спеша, по-тихоньку. Куда спешить-то?Александр ЧумакСколько ниточке не виться, - а клубка уже и нет?!!!Viktor OtchenashЭто, к сожалению показывает не очень качественную работу разведок России. Патрушеву в пору задуматься - не сидят ли у нас в спецслужбах украинские "подкидыши"?Аннаи ведь давно знали что Лёвочкин негодяй и его окружение ему подстать и всё равно семь лет с ним и другими крючкотворами ручкались хотя знали что они не рукопожатные и продажные и давно их нужно было затоптать и придавить ведь всё это время пока эти барыги процветали и лапшу народу на уши вешали что они за народ и за мир на Украине , а всё это время на Донбассе гибнут жители Донбасса .Skitalez ZhevajДавно пора прикрыть лавочку укропам. Хотят рыбку съесть и тут же навредить России. Дружба давно закончилась с Украиной, поэтому пусть сидят у себя ,а в Россию им кислород перекрыть, предатели и шпионы в России не нужны.Комментировать
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