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ДумаТВ

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Националисты из «Азова» попытались расстрелять украинскую тероборону

Националисты из «Азова» попытались расстрелять украинскую тероборону

  На Украине произошло боестолкновение между подразделениями ВСУ и «азовцами»*: националисты применили заградительный огонь против бойцов теробороны, выполнявших приказ о передислокации, инцидент зафиксирован западнее села Турья.

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