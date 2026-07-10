На Украине произошло боестолкновение между подразделениями ВСУ и «азовцами»*: националисты применили заградительный огонь против бойцов теробороны, выполнявших приказ о передислокации, инцидент зафиксирован западнее села Турья.
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