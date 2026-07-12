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Выставка в Третьяковской галерее раскрывает творчество Борисова-Мусатова

В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка под названием «Борисов-Мусатов. Гармония образов», представляющая работы известного русского художника Виктора Борисова-Мусатова, ключевой фигуры русской символистской живописи конца XIX — начала XX века.

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