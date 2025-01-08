«Освобождение Курахово делает потерю активов РФ незначительным эпизодом» – Дугин

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Моё мнение - всего лишь личное мнение "диванного" стратега, и ни в коей мере не предлагается, как единственно правильное. Но, я думаю, что остатки одесского порта (учитывая то, что через него перебрасывается всеми видами судов, и в основном гражданскими сухогрузами!, с запада вна руину) вполне достоин посещения "Орешником", снабженным тротилом. А то и двух. Порт старый, после войны его все равно разбирать и перестраивать, а так будут завалены два "зайца" - и старого порта не будет, и стройплощадка под новый порт расчистится. Одной логистической цепочкой по доставке укрофашистам оружия станет меньше.