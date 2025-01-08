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Спички - не игрушка

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«Освобождение Курахово делает потерю активов РФ незначительным эпизодом» – Дугин

«Освобождение Курахово делает потерю активов РФ незначительным эпизодом» – Дугин

Политнавигатор «Зеленский предложил трампистам взятку в 150 ворованных миллиардов» – Мосийчук Владимир Зеленский откровенно предложил команде Трампа «распилить» на двоих 300 млрд.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Моё мнение - всего лишь личное мнение &quot;диванного&quot; стратега, и ни в коей мере не предлагается, как единственно правильное. Но, я думаю, что остатки одесского порта (учитывая то, что через него перебрасывается всеми видами судов, и в основном гражданскими сухогрузами!, с запада вна руину) вполне достоин посещения &quot;Орешником&quot;, снабженным тротилом. А то и двух. Порт старый, после войны его все равно разбирать и перестраивать, а так будут завалены два &quot;зайца&quot; - и старого порта не будет, и стройплощадка под новый порт расчистится. Одной логистической цепочкой по доставке укрофашистам оружия станет меньше.
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2 н.
Геннадий Бережнов
Еврей и фашист раздухарился! Кто ему дал эти 300 млрд.? Они в основном в ЕС, но там уже поняли чем для них это кончится!
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2 н.
Gennady Sokolovsky
&quot;делает потерю активов РФ незначительным эпизодом&quot; Не-не-не.... ЗА СВОЁ ЕЩЁ СПРОСИМ. И ВЕРНЁМ. Как там немецкий один деятель говорил -  РУССКИЕ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЗА СВОИМ.
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2 н.

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