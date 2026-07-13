В посёлке Залегощь автоледи на Ладе сбила ребёнка

ДТП произошло 12 июля в 12:30. Из сводки Управления Госавтоинспекции Орловской области следует, что 37-летняя женщина за рулём Лады Гранты ехала в направлении города Ефремова и в районе 29-го дома посёлка Залегощь не заметила на дороге пешехода и сбила его.