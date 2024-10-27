Ну что, грузины? Понеслась?! По кочкам...

В Владимир Когда же у пиндосии сломается печатный станок для долларов????

Семен Демин Грузинские власти должны провести жесткую зачистку. Иначе будет майдан. Кстати, и российским властям давно пора перейти к жестким действиям против мигрантов, цыган, пятой колонны, коррупционерам и предателям. Иначе и в России будет плохо.