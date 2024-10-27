Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ну что, грузины? Понеслась?! По кочкам...

Ну что, грузины? Понеслась?! По кочкам...

Юрий Кот Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах: "Эта победа была необходима нашей команде.

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Комментарии
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Владимир
Когда же у пиндосии сломается печатный станок для долларов????
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12 час.
Семен Демин
Грузинские власти должны провести жесткую зачистку. Иначе будет майдан. Кстати, и российским властям давно пора перейти к жестким действиям против мигрантов, цыган, пятой колонны, коррупционерам и предателям. Иначе и в России будет плохо.
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6 час.
Ирина
Когда все же главный жандарм насытится и захлебнется. Это будет общая мировая радость.
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1 час.

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