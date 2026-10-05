Трамп дарил Диане роскошные букеты, раскрыл брат принцессы

Граф Чарльз Спенсер в мемуарах рассказал о внимании Дональда Трампа к принцессе Диане. Трамп, по словам Спенсера, одаривал Диану роскошными букетами, а сама принцесса шутливо интересовалась, подошла бы она на роль первой леди Америки.