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Замглавы Минприроды Забайкалья возглавил краевого управления Росприроднадзора

Замглавы Минприроды Забайкалья возглавил краевого управления Росприроднадзора

Заур Аппоев, который до недавнего времени занимал должность заместителя министра природных ресурсов Забайкальского края, теперь будет руководить Забайкальским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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