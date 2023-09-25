ГлагоL

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    Это уже 1001-е китайское предупреждение, правильное решение искать нужно не здесь, не в СФ, а там, где ее первоначаль...Нарусову отчитали...
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Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в 2024 году

Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в 2024 году

Уровень инфляции по итогам этого года составит 7,5%.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> В 2024 году пенсии неработающих российских пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%, следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Это хорошо. И не важно, что еда, коммуналка и прочее повысится гораздо выше. Ведь главное - позитив !!! Лишь бы не было войны !!! &quot;А в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо....&quot;
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2 час.
Ингерман Ланская
от всего этого есть способ избавиться - Повесится!
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1 час.
OI
Oleg Ivanov
Что сама проверила способ?😁 Так уверенно рекомендуешь.
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46 мин.

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