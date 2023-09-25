Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в 2024 году

ЮВ

Юрий Во

Это хорошо. И не важно, что еда, коммуналка и прочее повысится гораздо выше. Ведь главное - позитив !!! Лишь бы не было войны !!! "А в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо...."