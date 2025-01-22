Дайджест дня: Elroq на конвейере, Bestune T90 в продаже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Началось серийное производство электрических кроссоверов Skoda Elroq: эта модель длиной 4,5 м дебютировала минувшей осенью.