Лукашенко поручил Горлову жестко требовать снижения падежа скота

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район 12 октября потребовал от министра сельского хозяйства Юрия Горлова продолжить строгий контроль за регионами в вопросе снижения падежа крупного рогатого скота.
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