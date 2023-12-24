Медведев иронично предложил добавить статьи в УК Украины

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале иронично прокомментировал инициативу украинских властей запретить салат оливье и селедку под шубой как часть «российской пропаганды».
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