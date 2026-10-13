FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 094 подписчика

Зелёный след у Перервинской плотины: что могло окрасить воду в Печатниках

Ярко-зелёное пятно заметили на Москве-реке в районе Перервинской плотины, неподалёку от Печатников. О ситуации 13 октября сообщила «Мослента» со ссылкой на MSK1.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым