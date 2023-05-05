Жителям Архангельской области рассказали, как поступить на военную службу по контракту

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Архангельской области Дмитрий Рындя сообщил, где можно заключить контракт на военную службу и какие документы для этого нужно иметь с собой.
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