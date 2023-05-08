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Марк Цукерберг не получил приглашение в Белый дом на встречу по развитию ИИ

Марк Цукерберг не получил приглашение в Белый дом на встречу по развитию ИИ

Белый дом не посчитал Meta “лидером в ИИ” и не пригласил Марка Цукерберга на встречу, на которой обсуждалось дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта.

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