В Златоусте Челябинской области сотрудники полиции разыскали потерявшуюся в лесу 77-летнюю женщину

Семья златоустовцев Гаун поблагодарила сотрудников полиции за поиски потерявшейся родственницы. На имя начальника Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу полковника полиции Анатолия Тульского поступило письмо с теплыми словами в адрес всего коллектива и особенно оперуполномоченного уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Анастасии Сергеевой.