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NASA доверило эвакуацию экипажа Crew-13 Cybertruck с 11 отзывами безопасности вместо бронированного MRAP

NASA доверило эвакуацию экипажа Crew-13 Cybertruck с 11 отзывами безопасности вместо бронированного MRAP

Tesla Cybertruck заменит «бункер на колёсах» для спасения астронавтов при аварии на стартовой площадке SpaceX в сентябре 2026 годаNASA решило использовать Tesla Cybertruck в качестве эвакуационного автомобиля для экипажа миссии SpaceX Crew-13 вместо традиционных бронированных машин MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected — защищённые автомобили военного класса, предназначенные для работы в опасных зонах).

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