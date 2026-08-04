NASA доверило эвакуацию экипажа Crew-13 Cybertruck с 11 отзывами безопасности вместо бронированного MRAP

Tesla Cybertruck заменит «бункер на колёсах» для спасения астронавтов при аварии на стартовой площадке SpaceX в сентябре 2026 годаNASA решило использовать Tesla Cybertruck в качестве эвакуационного автомобиля для экипажа миссии SpaceX Crew-13 вместо традиционных бронированных машин MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected — защищённые автомобили военного класса, предназначенные для работы в опасных зонах).