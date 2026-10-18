В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ближайшие часы ожидаются дожди и туман, из-за которых видимость на отдельных участках может существенно снизиться вплоть до утра.
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