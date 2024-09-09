Мария Погребняк торжественно выписалась из роддома, назвав пол и имя малыша

В пятницу, 6 сентября, многодетная мама Мария Погребняк родила четвёртого малыша. Несмотря на то, что все роды были сняты на видео и незамедлительно представлены заинтересованной в сериалах, основанных на реальных событиях, публике, пол и имя новорождённого Маша, всё-таки, скрыла.