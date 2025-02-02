План Трампа по прекращению конфликта

У команды президента США Дональда Трампа есть «надёжный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины, заявил Fox News специальный посланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог.
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