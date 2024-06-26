В Швейцарии назвали "вершиной позора" поставки оружия на Украину

Global look press/U.S. Air Force/Keystone Press Agency Депутата Национального совета от Швейцарской народной партии Альфреда Хеера возмутило разрешение комитета Национального совета о реэкспорте оружия Украине.
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