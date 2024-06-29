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Военные новости ★ спецоперация

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Вооружённые силы Великобритании — подстрекательские войска в Северной Европе

Вооружённые силы Великобритании — подстрекательские войска в Северной Европе Великобритания является одним из активнейших участников конфликта вокруг Украины.

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