Владимир Путин отменил ценовой потолок

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».
Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».
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