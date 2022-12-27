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Владимир Путин отменил ценовой потолок

Владимир Путин отменил ценовой потолок

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

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