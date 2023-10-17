Система многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ подходит компаниям любого масштаба Мила ЯкобссонНовый продукт Avanpost MFA+ разработан на базе системы единой аутентификации сотрудников Avanpost FAM, но включает в себя облегченный набор функций и не требует сложного проектного внедрения.