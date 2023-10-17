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Система многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ подходит компаниям любого масштаба

Система многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ подходит компаниям любого масштаба

Система многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ подходит компаниям любого масштаба Мила ЯкобссонНовый продукт Avanpost MFA+ разработан на базе системы единой аутентификации сотрудников Avanpost FAM, но включает в себя облегченный набор функций и не требует сложного проектного внедрения.

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