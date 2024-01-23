В Санкт-Петербурге водителя снегоболотохода лишили прав за езду в нетрезвом виде

В Санкт-Петербурге суд на 1 год 8 месяцев лишил прав водителя квадроцикла за езду в нетрезвом виде. Кроме того, мужчина обязан будет выплатить 30 тысяч рублей штрафа и оплатить перемещение и хранение задержанного транспортного средства, сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.